Motorrad fängt an zu brennen

Es sollte nur ein Spritztour werden. Doch dann haben mehrere Fehlzündungen an einem Motorrad schlimme Folgen.

Es hätte nur eine kleine Spritztour werden sollen: Ein 54-jähriger Mann aus Welden wollte am Samstag, 5. März, gegen 8.45 Uhr, mit einem bereits älteren Motorrad losfahren. Beim Starten des Fahrzeugs kam es laut Polizei plötzlich zu mehreren Fehlzündungen, die so heftig waren, dass die Kunststoffverkleidung und das -schutzblech in Brand gerieten.

Ein Großteil des Fahrzeughecks verbrannte infolgedessen. Der Eigentümer des Motorrads und ein Bekannter konnten den Brand selbständig löschen. Die Personen wurden nicht verletzt, der Schaden am Motorrad beträgt rund 1000 Euro. (jah)

Lesen Sie dazu auch