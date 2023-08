Junger Mann aus Welden soll im Zug Frau belästigt haben

Fahrt im ICE dürfte für 21-Jährigen aus Welden ein Nachspiel haben. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Richtig Ärger hat sich ein 21-Jähriger aus Welden auf einer Fahrt mit dem ICE eingehandelt.. Die Bundespolizei wirft ihm sexuelle Belästigung und Schwarzfahren vor. Nach ihren Angabern war der 21-Jährige mehrfach auf der Fahrt von Würzburg nach München in dem Schnellzug hin- und hergegangen. Als er hinter einer 27-jährigen Deutschen zum Stehen kam, die sich im Gang aufhielt, ergriff er mit beiden Händen unvermittelt die Hüfte der Frau.

Als die Geschädigte zur Seite auswich, lächelte sie der 21-Jährige aus Welden, Lkr. Augsburg, an und ging an ihr vorbei. Die Frau teilte ihrem Ehemann den Sachverhalt mit, der sich einem in Uniform privat reisenden Bundespolizisten im Zug zuwandte. Dieser stellte den 21-Jährigen und übergab ihn in München den Kollegen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige auf freiem Fuß belassen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen sexueller Belästigung sowie, da er ohne Fahrschein reiste, wegen Erschleichen von Leistungen eingeleitet. (AZ)