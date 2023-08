Musik, Spaß und die Welt der Pferde beim Marktfest in Welden

Plus Zünftiges und edles Kunsthandwerk, Vergnügen, Verkaufsbuden, kulinarische Spezialitäten sowie ein buntes Programm für die ganze Familie waren beim Marktfest in Welden geboten.

Bei bestem Sommerwetter und mit flotter musikalischer Untermalung genossen zahlreiche Besucherinnen und Besucher das beliebte Weldener Marktfest. Zünftiges und edles Kunsthandwerk, Vergnügen, Verkaufsbuden, leckere Schmankerl sowie ein buntes Programm für die ganze Familie war den ganzen Tag über geboten und ließen keine Langeweile aufkommen. Klar, dass da auch für Kinder eine Menge Spaß und Staunen dabei war.

Bei der Sonderschau auf dem alten Festplatz drehte sich alles um Pferde. Hufschmied Anton Rittel kam ordentlich ins Schwitzen, denn er hatte alle Hände voll zu tun. Er drehte mit seinem ungarischen Jagdwagen rasante Runden und durfte gemeinsam mit Aurel Bereuter von der Kulturfarm Emersacker auch die Moderation übernehmen. Für einiges Staunen sorgte Annette Taubmann-Bereuter. Sie zeigte eine wunderbare harmonische Partnerschaft zwischen Mensch und Tier. Während jedoch die bunten Quietschenten auf der Laugna nur auf wilde Anfeuerungsrufe reagierten, ging es beim Dressur- und Westernreiten ziemlich entspannt zu.