Welden

vor 33 Min.

Nach zehn Jahren wird die Rockband Zaphod reanimiert

Nach zehn Jahren Pause sind Zaphod wieder in Originalbesetzung am Start. Von links Robert "Xaver" Pflug, Marcus "Morris" Planckh, Katharina Biernath und Uwe Schrödersecker.

Plus Am 7. Mai stellt die Rockband mit Mitgliedern aus Welden, Gablingen und Königsbrunn ihre neue CD vor. Am 11. Juni gibt es einen Auftritt beim Open Air in Welden.

Von Oliver Reiser

Schon vor rund 30 Jahren erregte die Band "Zaphod" durch das virtuose Spiel von Uwe Schrödersecker auf elektrischer Saz und Gitarre sowie durch ihre genresprengenden Songs die Aufmerksamkeit der Augsburger Musikwelt. "1993 erhielten wir sogar einen Rockförderpreis der Stadt Augsburg, nachdem wir zuvor den vierten Platz beim Szene Augsburg Bandwettbewerb '91 gemacht hatten", erzählt Sänger Marcus Planckh. Der Königsbunner war bisher eher als Schwertfechter und Sänger mittelalterlicher Lieder im Rahmen der Städtepartnerschaft mit der kroatischen Stadt Rab in Erscheinung getreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen