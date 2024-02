Nachbarschaftshilfe im Holzwinkel stellt sich neu auf

Das Angebot der Nachbarschaftshilfe soll wachsen. Dafür werden Helfer gesucht. Auch Fahrer, Babysitter oder Begleiter fürs Spazierengehen werden gebraucht.

Barbara Kugelmann und Sybille Rünzler haben mit vielen Ideen die Nachfolge von Ulrike Schipf in der Nachbarschaftshilfe im Holzwinkel angetreten. Künftig können sich nicht nur Seniorinnen und Senioren an die Nachbarschaftshilfe wenden. Alle Bürgerinnen und Bürger im Holzwinkel, die kurz- oder längerfristige Unterstützung brauchen, wenn sie beispielsweise im Krankenhaus waren, können sich hier melden.

Auch Familien können künftig im Sinne der Nachbarschaftshilfe entlastet werden. Barbara Kugelmann und Sybille Rünzler sprechen von Angeboten für alle Bürger und alle Altersklassen, von der Schwangerschaft über das Baby, vom Kleinkind bis zum Schulkind, vom Erwachsenen bis hin zu den Senioren. So soll ein dauerhaftes Hilfsangebot etabliert werden.

Freiwillige Helfer gesucht

Doch um das alles erreichen zu können, sucht die Nachbarschaftshilfe dringend Bürgerinnen und Bürger, die gelegentlich eine Stunde oder auch mehr Zeit haben. Es geht darum, Arbeiten in Haus und Garten zu übernehmen, Hilfe beim Einkaufen, bei der Kinderbetreuung, oder bei Fahrten zu Terminen anzubieten. Auch Begleitung bei Spaziergängen oder Unterstützung bei Behördengängen sind dabei. Die Liste könne man noch beliebig fortsetzen, sagen die neuen Koordinatorinnen.

Nicht nur Erwachsene können sich ehrenamtlich gegen Aufwandsentschädigung in der Nachbarschaftshilfe engagieren. Auch Jugendliche, die Interesse an einem Babysitterkurs haben, können sich danach als Babysitter vermitteln lassen. Wer Hilfe anbieten kann, soll sich melden. Persönlich erreichbar ist die Nachbarschaftshilfe Montag und Donnerstag jeweils von 9 bis 10.30 Uhr unter 0151/22279785. Zu anderen Zeiten kann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen oder eine Nachricht per E-Mail an nachbarschaftshilfe@vg-welden.de gesendet werden. (kräm)