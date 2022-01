Welden

11:30 Uhr

Naturphänomen "Engelshaar": Ist das etwa Zuckerwatte im Wald bei Welden?

Plus Ist es eisig kalt und trocken, kann man im Wald bei Welden auf ein rätselhaftes Naturphänomen stoßen. Forstleiter Hubert Droste erklärt, was dahinter steckt.

Von Philipp Kinne

Was auf den ersten Blick aussieht wie Zuckerwatte, ist ein echtes Naturphänomen. "Engelshaar", nenne man das weiße Gebilde rund um den Ast im Wald bei Welden, erklärt Forstbetriebsleiter Hubert Droste. Hauchdünne weiße Fäden - Engelshaar gleich - bilden sich nach frostigen Nächten an morschem Laubholz, das entweder auf dem Boden liegen oder als abgestorbener Ast noch am Baum hängen kann. Das im morschen Holz vorhandene Wasser wird durch die Gase eines winteraktiven Pilzes, der auf den Namen "Rosagetönte Gallertkruste" hört, durch die Holzporen nach außen gedrückt. Dort gefriert es zu Eis. Das nachdrängende Wasser gefriert ebenso und lässt die feinen Eishaare wachsen.

