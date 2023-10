Welden

vor 18 Min.

Neue Bauplätze und die Kläranlage beschäftigen die Menschen in Welden

Plus Wer muss wieviel bezahlen? Die Modernisierung der Kläranlage war eines der Themen bei der Bürgerversammlung. Auch über die neuen Bauplätze wurde gesprochen.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Mehr als 70 Weldener kamen am Donnerstagabend in den Landgasthof Hirsch, um sich von Bürgermeister Stefan Scheider auf den aktuellen Stand der Entwicklungen in der Marktgemeinde bringen zu lassen. Etwa eineinhalb Stunden gab Scheider den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Update. Dabei nahmen zwei Themen größeren Raum ein: Das Millionenprojekt der Modernisierung der Kläranlage und laufende Bauleitplanungen wie das Wohn- und Geschäftshaus am Ortseingang von Welden oder das Bahnhofsgebäude neben dem Edeka-Markt, in dem zehn weitere Wohneinheiten entstehen sollen.

Daneben nannte Scheider das Sandner Areal, das mittlerweile als "Weldener Loch" betitelt wird, da hier seit längerer Zeit nichts passiert ist. Ab November soll es allerdings weitergehen. Baubeginn ist dann voraussichtlich 2024. Insgesamt sollen vier Familienhäuser mit 50 Wohneinheiten entstehen sowie ein Einfamilienhaus als Nachverdichtung und eine Tiefgarage für etwa 100 Fahrzeuge. Ebenso wurde die Erweiterung des Freizeitgeländes auf den Weg gebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen