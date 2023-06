Pedelec-Fahrer wird bei Unfall in Welden mittelschwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht auf der Bahnhofstraße in Welden einen Pedelec-Fahrer. Trotz seines Helms muss der Radler mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Einen Pedelec-Fahrer hat ein Autofahrer am Montagnachmittag auf der Bahnhofstraße in Welden übersehen. Der 59-Jährige wollte gegen 14.15 Uhr die Bahnhofstraße vom dortigen Edeka-Parkplatz in Richtung Obere Bahnhofstraße überqueren.

Dabei übersah er laut Polizei den Radfahrer, der sich auf der Bahnhofstraße befand. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radler trotz seines Helms mittelschwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Wertingen eingeliefert werden. Der Sachschaden am Pedelec und Auto beläuft sich auf rund 2500 Euro. (thia)