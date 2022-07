Pläne für den "Solarpark Reutern" liegen jetzt aus

Plus Es geht voran mit dem Solarpark im Weldener Ortsteil Reutern. Jetzt können die Pläne von der Öffentlichkeit eingesehen werden.

Welden soll einen neuen Solarpark bekommen. Schon seit längerer Zeit befasst sich der Marktgemeinderat mit dem "Solarpark Reutern". Nun wurde die nächste Hürde genommen.