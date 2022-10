Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Welden

Zu nahe kam ein unbekannter Autofahrer einem Radfahrer in Welden. Das hatte für Letzteren schmerzhafte Folgen.

Verkehrsunfallflucht mit fahrlässiger Körperverletzung: Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am Dienstag, 23. August, gegen 8.30 Uhr in Welden in der Hutstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem schwarzen Auto, zu dem mehr nicht bekannt ist. Der Radfahrer befuhr laut Polizei die Hutstraße in Fahrtrichtung Schwarzbrunnenstraße. Kurz vor der Einmündung fuhr ein schwarzes Auto sehr knapp an ihm vorbei, sodass es zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam und der Radfahrer dabei stürzte.

Unbekannte Person am Steuer fährt weiter

Die Person am Steuer des Autos kümmerte sich nicht weiter um den gestürzten Radfahrer und fuhr weiter. Aufgrund des Sturzes zog sich der Radfahrer eine Verletzung zu, die einer längeren Behandlungszeit bedurfte. Um sachdienliche Angaben an die zuständige Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/18900, wird gebeten. (lig)