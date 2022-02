Polizei verhindert eine Trunkenheitsfahrt in Welden

Ein 40-Jähriger will in Welden mit knapp zwei Promille auf sein E-Bike steigen und losradeln. Dies bekommen jedoch zwei Polizisten mit

Aufmerksame Polizisten haben am Samstag einen Betrunkenen davon abhalten können, mit seinem E-Bike loszufahren. Eigentlich waren die Beamten wegen eines anderen Einsatzes vor Ort.

Die Polizeistreife hatte gegen 0.30 Uhr in Welden gerade in der Straße Am Alten Bähnle einen Einsatz. Dabei konnten sie beobachten, wie ein offensichtlich betrunkener 40-Jähriger mit seinem E-Bike wegfahren wollte. Da der Mann laut Polizei einen Alkoholwert von knapp zwei Promille hatte, durfte er nicht aufs Fahrrad steigen. Der 40-Jährige setzte daraufhin seinen Weg zu Fuß fort. (thia)