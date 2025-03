Polizei zieht angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Nach einer Verkehrskontrolle in Welden am Donnerstagabend muss ein Autofahrer seinen Führerschein abgeben. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann auf der Kreisstraße A12 kontrolliert. Laut den Beamten roch es im Auto nach Alkohol. Ein entsprechender Test ergab den Wert von 0,6 Promille. Deshalb musste der Mann seinen Wagen stehen lassen. Er kassierte ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

