Polizei zieht betrunkenen Autofahrer in Welden aus dem Verkehr

Zu viel Alkohol getrunken hatte ein 41-Jähriger, der in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto in Welden unterwegs war. Das hat Folgen.

Mit 0,82 Promille Alkohol im Blut war ein 41-Jähriger in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto in Welden unterwegs. Wie die Polizei berichtet, sollte der Mann bei einer Kontrolle in Welden einen Alkoholtest machen. Als das Ergebnis feststand, musste der Mann sein Auto stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat, berichten die Beamten. (kinp)