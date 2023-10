Sachschaden nach Unfall beim Abbiegen in Reutern

Als eine Autofahrerin nach links abbiegen möchte, kommt es in Reutern am Freitag zu einem Unfall.

Ein Unfall beim Abbiegen ereignete sich laut Polizei am Freitag gegen 14 Uhr im Weldener Ortsteil Reutern. Demnach wollte eine Autofahrerin an der Kreuzung von Eppishofer Straße und Weldener Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar ein anderes Auto und es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf insgesamt rund 750 Euro. (kinp)