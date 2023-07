Sachschaden nach Unfall in Welden

Als ein Autofahrer nach links abbiegen möchte, übersieht er ein anderes Auto und es kommt zum Unfall. Verletzt wird zum Glück niemand.

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Dienstag gegen 7.40 Uhr in Welden gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 83-Jähriger nach links in Utzstraße abbiegen. Weil ein Bus seine Sicht behinderte, übersah der Mann laut Polizei ein anderes Auto und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde dabei niemand. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 2250 Euro. (kinp)