Sachschaden nach Unfall zwischen Welden und Zusamzell

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen zwischen Welden und Zusamzell ein anderes Auto und es kommt zum Unfall. Verletzt wird dabei niemand.

Zu einem Unfall beim Linksabbiegen ist es am Montag zwischen Welden und Zusamzell gekommen, berichtet die Polizei. Demnach war eine 56-Jährige gegen 14.30 Uhr mit ihrem Volvo in Richtung Zusamzell unterwegs. An der Abzweigung nach Hegnenbach ordnete sie sich zunächst nach links blinkend auf dem Linksabbiegerstreifen ein, heißt es im Bericht der Polizei. Offenbar änderte die Autofahrerin dann ihr Ansinnen und bog doch nach rechts ab. Dabei übersah sie eine von hinten kommende und geradeaus fahrende 55-jährige Fiat-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 11.000 Euro geschätzt. (kinp)