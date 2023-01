Seat-Fahrer kollidiert in Welden frontal mit einem VW

Um einen Auffahrunfall in Welden zu vermeiden, weicht ein 24-Jähriger auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kollidiert er jedoch frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Einen Frontalzusammenstoß hat es am Samstag in Welden gegeben. Glücklicherweise gab es aufgrund der geringen Geschwindigkeiten keine Verletzten.

Ein 24-Jähriger war um 16.42 Uhr mit seinem Seat auf der Talstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung stand in gleicher Fahrtrichtung ein 40-jähriger Opel-Fahrer, der nach links in den Wiesenweg abbiegen wollte. Der junge Mann erkannte die Situation zu spät und wich auf die Gegenfahrbahn aus, um nicht aufzufahren. Dort kam ihm aber ein 25-jähriger VW-Fahrer entgegen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen, dabei entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von 8500 Euro. (thia)