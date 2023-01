Senioren und Familien sollen in Welden vom Regionalbudget profitieren

Plus Zwei neue Ideen beschäftigen den Marktrat in Welden: Es geht um Ruhebänke und um ein Mehrgenerationenprojekt

Der Weldener Marktrat über verschiedene Projekt nachgedacht, die im Rahmen des Regionabudgets umgesetzt werden könnten. Etwa zehn bis 15 Ruhebänke sollen in und um Welden aufgestellt werden, geht es nach der Vorstellung der Markträtin und Seniorenbeauftragten Barbara Kugelmann (FWV). Bestehende Bänke könnten auch optimiert werden, sodass nicht alle neu errichtet werden müssten. Die Standorte sollen gemeinsam mit den Seniorinnen und Senioren bestimmt werden. Auch ist noch nicht geklärt, wie die neuen Sitzbänke aussehen sollen. "Eventuell könnte man sie mit einer individuellen Gravur, beispielsweise einem schönen Spruch, versehen." Die Bänke sollen auf 70 Kilogramm schweren Betonsteinen stehen.