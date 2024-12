Der Singkreis für Ältere in Welden hat eine neue Chorleiterin. Mit ihr treffen sich die Mitglieder wieder am Donnerstag, 12. Dezember, um 15.30 Uhr, im Holzwinkelsaal in Welden und singen vorwiegend advent- und weihnachtliche Lieder. Es ist das letzte Treffen in diesem Jahr. Alle sollten eine Tasse und ein „Versucherle“ aus ihrer Weihnachtsbäckerei mitbringen. (AZ)

