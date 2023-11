So klappt es am besten mit dem kleinen Kraftwerk auf dem Balkon

Das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster hatte einen Experten zum Thema Solaranlagen auf Terrasse oder Balkon geladen. Das Interesse in Welden war groß.

Zu einer Informationsveranstaltung hatte das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster in den Markttreff nach Welden eingeladen. Über 50 Zuhörer wurden von Martin Brugger, der ehrenamtlich zum Thema Photovoltaik und speziell zu Balkonkraftwerken berät und Vorträge hält, über grundlegende Voraussetzungen und die neuesten Entwicklungen informiert. Das Interesse bei der Veranstaltung des Entwicklungsforums Holzwinkel und Altenmünster war groß.

Was ist ein Balkonkraftwerk? Der Begriff Balkonkraftwerk ist zunächst irreführend. Denn die Solarmodule können genauso an der Hauswand, auf der Terrasse oder dem Dach einer Gartenhütte angebracht werden. Brugger spricht daher eher von Steckersolargeräten, da diese an die Steckdose angeschlossen werden.

Steckersolaranlagen wandeln Sonnenlicht in Strom um, der dann im Haushalt verbraucht wird. Als maximale Nennleistung sind derzeit 600 Watt erlaubt. Dies ist laut Brugger auch völlig ausreichend, wenn die Module entsprechend ausgerichtet werden. Idealerweise seien Balkonkraftwerke daher nach Süden ausgerichtet, aber auch Osten und Westen funktionieren gut. Dazu zeigte Brugger anhand von Bildern bereits installierte Anlagen und wies auf ungünstig platzierte Module hin. Vor allem sei darauf zu achten, dass keine Verschattung der Anlage stattfinden kann. Denn bereits, wenn kleine Bereiche der Module verschattet werden, erzeugt aufgrund der Bauart der Module das gesamte Modul keinen Strom mehr. Hilfreiche Tipps zur Ausrichtung sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anschluss an die Steckdose können auf verschiedenen Internetseiten gefunden werden (z.B. „#Solar2030“).

Für Mieter ist die Lage speziell

Was müssen Mieterinnen und Mieter beachten? Wer zur Miete wohnt, braucht für ein Balkonkraftwerk die Genehmigung des Vermieters. Bei Eigentümergemeinschaften ist ein Beschluss der Eigentümerversammlung nötig. Das Bundeswirtschaftsministerium will Balkonkraftwerke künftig privilegieren. Dann hätten Mieterinnen und Wohnungseigentümer einen Anspruch auf Zustimmung für den Betrieb ihrer Balkon-PV-Anlage.

Wie viel kostet so eine Anlage? Eine typische Anlage besteht aus zwei Solarmodulen, die auf eine Gesamtleistung von 600 Watt kommen. Inklusive Steckvorrichtung liege der Anschaffungspreis bei rund 700 Euro. Bei einer durchschnittlichen Sonneneinstrahlung pro Jahr, dauere es etwa fünf Jahre, bis sich die Anlage amortisiere, so der Fachmann.

Wie meldet man das Steckersolargerät an? Derzeit müssen Steckersolargeräte bei der Bundesnetzagentur und beim lokalen Netzbetreiber angemeldet werden. Geplant ist, dass zukünftig die Anmeldung beim Netzbetreiber entfallen kann. Die Anmeldungen sind jeweils online möglich und dauern nur eine kurze Zeit. Außerdem wird vorübergehend geduldet, wenn noch Stromzähler ohne Rücklaufsperre im Haus vorhanden sind. Am Ende der Veranstaltung stand Martin Brugger noch für weitere Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Diese Gelegenheit wurde rege genutzt. (AZ)