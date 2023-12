Welden

vor 19 Min.

So viel müssen die Menschen in Welden ab Januar für Abwasser bezahlen

Plus Der Markt Welden führt ab Januar gesplittete Abwassergebühren ein. Was das bedeutet und was sich für Anwohnerinnen und Anwohner in Welden damit ändert.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Der Markt Welden setzt zum neuen Jahr auf gesplittete Abwassergebühren. Bedeutet: Ab Januar werden die Gebühren für Abwasser getrennt in Schmutz- und Niederschlagswasser bemessen. Bislang wurden die Kosten für Schmutz- und Niederschlagswasser über die Messung des tatsächlichen Trinkwasserverbrauchs abgerechnet. Nun soll künftig eine eigene Gebühr für Niederschlagswasser eingeführt werden. Warum?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

„Sie muss eingeführt werden, wenn die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung zwölf Prozent der gebührenfähigen Gesamtkosten übersteigen“, erklärt Bürgermeister Stefan Scheider. In der Vorbereitung wurden alle versiegelten Flächen und die Flächenarten der bebaubaren Grundstücke in Welden erfasst, eine Globalkalkulation durchgeführt und eine neue Satzung vorbereitet. Die Schmutzwassergebühr beläuft sich nun auf drei Euro pro Kubikmeter Wasser, die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,17 Euro pro Kubikmeter Wasser. Der Marktgemeinderat stimmte dem vorliegenden Entwurf zu. Die Satzung tritt nach Bekanntmachung zum 1. Januar in Kraft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen