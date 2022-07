So will Welden die Rohrbrüche schneller finden

Plus Ein besserer Überblick über das Rohrnetz und wichtige Grundlagen für Tiefbaupläne: Neue Berechnungen bringen Welden gleich mehrere Vorteile.

Den Weldener Marktgemeinderäten wurden die Ergebnisse der Rohrnetzberechnung von Günter Pfitzmaier und Florian Killer der Stadtwerke Augsburg vorgestellt. Durch die Rohrnetzberechnung haben sich nützliche Erkenntnisse ergeben: Neben einem Überblick über das gesamte Wassernetz können auch Rohrbrüche nun besser lokalisiert werden. Die Ergebnisse liefern zudem wichtige Grundlagen für künftige Tiefbauplanungen.