vor 53 Min.

Spatenstich für Weldens neue Schießhalle

Plus Der Schützenverein Welden freut sich schon auf seine neue Schießhalle. Es ist das größte Bauvorhaben der Vereinsgeschichte, für das nun der Spatenstich erfolgte.

Von Michaela Krämer

„Wir verbinden Sport, Geselligkeit, Tradition und Kultur“, sagte Ludwig Fischer, seit März erster Vorstand des Schützenvereins Welden, in seinem Grußwort. „Das sind Werte, zu denen wir stehen.“ Am Samstag erfolgte der traditionelle Spatenstich für die neue Schießhalle. Modern und großzügig soll die neue Schießhalle werden. Es ist das größte Bauvorhaben der Vereinsgeschichte, die bis ins Jahr 1869 zurückgeht.

Beim Innenausbau packt der Weldender Verein mit an

Am 6. Mai kommt der Bagger und damit kann auf dem 670 Quadratmeter großen Areal, das der Markt Welden zur Verfügung stellt, mit dem Aushub begonnen werden. Ab Juni entsteht der Rohbau mit Dach, der Innenausbau soll in Gemeinschaft mit den Vereinsmitgliedern erfolgen. Die Zielsetzung lautet, dass die Schießhalle spätestens Ende 2025 in Betrieb gehen kann. "Doch für wen machen wir das und welche Ziele verfolgen wir damit?", stellte Fischer in den Raum. Der Schieß- und Bogensport ist ein Mehrgenerationensport, man könne ihn ein ganzes Leben lang betreiben. Auch seien viele Spitzensportler aus dem Weldener Verein hervorgegangen. Nicht zuletzt stellt er einen Mehrwert für die Region und Welden dar.

