Welden

vor 19 Min.

Sprinterfahrer kracht in Welden gegen einen geparkten Peugeot

Einen Unfall mit erheblichem Sachschaden hat ein 55-jähriger Autofahrer am Sonntag in Welden verursacht.

An einer Engestelle im Schläuhle in Welden kollidiert ein 55-Jähriger mit einem geparkten Auto. Der Aufprall ist so heftig, dass der Wagen einen Hang hinauf geschoben wird.