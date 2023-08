Streit bei Skihaserl-Party gerät außer Kontrolle

Körperverletzung in Welden: Am Dienstag gegen 2 Uhr kam es zu einer Körperverletzung auf der Skihaserl-Party in Welden. Offensichtlich kam es nach Angaben der Polizei zunächst auf der Tanzfläche zwischen einem 23-Jährigen und einem 20-Jährigen zum Streit, in dessen Verlauf der 20-Jährige vom 23-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Der alkoholisierte Geschädigte erlitt eine blutende Nase, ein Hämatom sowie eine Schwellung im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei der Anzeigenaufnahme war der Täter nicht mehr vor Ort. (lig)