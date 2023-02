Welden

18:30 Uhr

Suche Babysitter, biete Gemüse – in Welden wird Zeit zur Tauschware

Plus Kinderbetreuung, Hilfe am Computer, oder Näharbeiten - in Welden können Dienstleistungen getauscht werden. So funktioniert das neue Angebot.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Anfangs herrschten bei den im Markttreff zahlreich erschienen Besucherinnen und Besuchern ratlose Gesichter. Zeittauschbörse (ZTB), was soll das sein? Dahinter steckt die Idee, dass jemand seine Zeit für einen anderen zur Verfügung stellt und dafür ein Zeitguthaben erhält, erklärt Leo Bernhard, der das Projekt ins Leben gerufen hat. Mit dem Zeitguthaben kann man sich dann eine Stunde einer weiteren Person ertauschen. Das Ganze beruht auf dem "Gefälligkeitsprinzip" und erfordert ein Geben und Nehmen, anders als bei der Nachbarschaftshilfe.

