Welden

06:25 Uhr

Trinkwasserversorgung soll auf zukunftssichere Beine gestellt werden

Die Wasserversorgung in Reutern soll neu aufgestellt werden.

Plus Damit Weldens Ortsteils Reutern auch in Zukunft gut mit Trinkwasser versorgt ist, sollen nun die Weichen gestellt werden. Was konkret geplant ist, war Thema im Gemeinderat.

Von Michaela Krämer

Die Trinkwasserversorgung im Ortsteil Reutern soll gesichert werden. Möglich machen soll das in Zukunft der Aufbau eines zweiten Standbeins. Das wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Welden beschlossen. So sehen die Pläne dazu aus:

Das sind die Pläne zur Wasserversorgung in Reutern

Die zwei getrennten Wasserversorgungsanlagen in Welden und in Reutern sind durch eine kleine Leitung verbunden und dienen nur zur Notversorgung. Welden ist mit zwei Brunnen ausgerüstet, die allerdings schon in die Jahre gekommen sind. Ein Brunnen trägt die Hauptlast der Versorgung. Vorgestellt hatten die Pläne Dr. Kurt Nunn sowie Manuel Mayer vom Wasserwirtschaftsamt, die ihre Forderungen seitens der Behörde näherbrachten. Auch Tom Schendel und Ludwig Schmid von Steinbacher Consult und Ulrich Kwasnitschka, Geschäftsführer der Ingeo GmbH waren zur Sitzung gekommen.

