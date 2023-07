Unbekannte stehlen in Welden Akku und Kette von einem E-Bike

In der Nacht auf Sonntag stehlen in Welden Unbekannte den Akku und die Kette von einem E-Bike. Das Rad lassen der oder die Täter allerdings zurück.

In Welden haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag Akku und Kette von einem E-Bike geklaut. Das Rad stand nach Angaben der Polizei im Hausflur eines Mehrfamilienhauses Am Alten Bähnle 9. Der oder die Täter ließen außerdem die Luft aus den Reifen des E-Bikes. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Schaden bei ungefähr 800 Euro. (jly)

