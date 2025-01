Unbekannter beschädigt Auto in Welden

Die Polizei sucht nach Zeugen, die eine Sachbeschädigung in Welden beobachtet haben. Konkret geht es um ein Auto, das am Dienstag zwischen 14 und 10 Uhr an verschiedenen Einkaufsmärkten in Adelsried geparkt wurde. Am Abend stellte der Besitzer fest, dass sein Auto an der rechten Seite der Motorhaube beschädigt ist. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Nun werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen dazu gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (kinp)

Welden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis