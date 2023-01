Unbekannter schlägt in Welden eine Delle ins Autodach

Ein 48-Jähriger parkt seinen Renault in Welden vor dem Haus in der Uzstraße 2. Im Vorbeigehen schlägt ein Unbekannter offenbar mit der Faust aufs Autodach.

Ein Renault Megane ist am Wochenende in Welden von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Wagen des 48-Jährigen stand vor dem Haus in der Uzstraße 2.

Nach Spurenlage dürfte laut Polizei jemand auf Höhe der Beifahrertüre mit der Faust auf das Dach des Fahrzeuges geschlagen haben, so dass eine große Delle entstand. Passiert ist die Tat im Zeitraum zwischen Samstag, 8 Uhr, und Montag, 12 Uhr.