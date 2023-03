Welden

Unbekannter schlitzt Hinterreifen an Fiat Panda in Welden auf

Ordnungsgemäß parkt ein Halter am Wochenende seinen Fiat Panda in einer Parkbucht in Welden. Als er am Sonntagmorgen losfahren will, ist ein Reifen zerstochen.

Ein Reifenstecher hat wieder zugeschlagen. Diesmal wurde ein Fiat Panda in Welden beschädigt. Der Halter hatte sein Auto ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellt. Im Zeitraum zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, wurde der rechte Hinterreifen laut Polizei vermutlich mit einem Messer aufgeschlitzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)

