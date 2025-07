Unfall beim Wenden in Welden

Zwei Fahrzeuge sind nach einem Unfall in Welden am Freitagnachmittag schwer beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer eines Kleintransporters in der Utzstraße wenden. Deshalb fuhr der 77-Jährige mit seinem Kleintransporter auf Höhe der Mühlstraße in die dortige Bushaltestelle. Das bemerkte ein 36-Jähriger zu spät, heißt es im Bericht der Polizei.

Das Auto fuhr gegen den Kleintransporter, wobei beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Sie mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei Zusmarshausen auf insgesamt rund 18.000 Euro. (kinp)