Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Hoher Sachschaden ist am Mittwochvormittag bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Welden entstanden. Eine 63-jährige Autofahrerin wollte laut Polizeibericht aus der dortigen Tankstelle in den fließenden Verkehr einfädeln. Dabei übersah sie das Auto eines 56-jährigen Mannes, der auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Der Mann wich nach links aus, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto eines 71-Jährigen. Im Anschluss kam das Auto des 56-Jährigen in einem Busch zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Welden war vor Ort, sicherte die Unfallstelle und band austretende Flüssigkeiten ab. (kar)

