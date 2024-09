Wegen eines frei laufenden Hundes ist es in Welden zu einem Unfall gekommen, berichtet die Polizei. Demnach musste ein Autofahrer dem Hund am Donnerstag gegen 6.50 Uhr dem Hund in der Straße Am Haldenloh ausweichen. Dadurch kollidierte sein Auto mit einem am Fahrbahnrand geparkten Anhänger, heißt es im Bericht der Polizei. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. (kinp)

Philipp Kinne

Unfall

Welden