Vandalismus vor der Grund- und Mittelschule in Welden

Unbekannte brechen ein Schloss auf und zerstören Bretter eines Verschlags im Außenbereich der Schule. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei berichtet von einem Fall von Vandalismus an der Grund- und Mittelschule in Welden. Demnach sollen Unbekannte in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ein Vorhängeschloss am Gelände der Schule aufgebrochen haben. Dann sollen sie Bretter eines Verschlags im Außenbereich der Schule beschädigt haben. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 100 Euro geschätzt. Nun bitten die Beamten um Hinweise. Telefon: 08291/1890 -0. (kinp)