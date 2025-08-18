Vier glückliche Gewinner beim Zwetschgen-Rätsel in Welden

Ein paar mehr oder doch weniger? Es wurde geschätzt, grob gezählt oder einfach nur geraten. Insgesamt 632 nahmen am diesjährigen Rätsel des Gartenbauvereins Welden teil. Herauszufinden galt es in diesem Jahr die Stückzahl der Zwetschgen in einem großen Korb auf dem Marktfest. Die Auszählung am Abend ergab, dass es insgesamt 316 Zwetschgen waren. Die kleinste geschätzte Stückzahl war 53, die größte 9.989. Die genaue Anzahl hat niemand erraten. So entschied am Ende das Los. Unter den vier Gewinnern war Laura Kiening, die sich über einen Gutschein der Metzgerei Helmschrott freute. Platz zwei mit einem Gutschein der Gärtnerei Dorner ging an Isabella Conrad, Platz drei mit einem Gutschein der Baumschule Reiter an Stephan Renz. Hanna Kiening hat den vierten Platz belegt und zwei Flaschen von Winzer Thomas Brutscher bekommen. Die Zwetschgen hatte der Obsthof Zott aus Ustersbach zum Rätsel beigesteuert.

