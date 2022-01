Wandertage, Ganghofer, Weldenbahn: Was weiß Wikipedia über Welden?

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg? Heute: Welden.

Wikipedia weiß: Mehr als 80 Jahre lang war der 4000-Einwohner-Markt Welden Endpunkt einer Bahnstrecke von Augsburg. 1986 war Schluss. Was Wikipedia nicht weiß, ist, dass viel Bürgerinnen und Bürger das Ende der Bahnstrecke bedauert haben. Rudi Zitzelsberger-Jakobs erinnert sich: "Die Weldener wollten die Bahn behalten." Der 80-jährige Weldener Karl Höck sagt: "Da hat es Proteste gegeben." Beide haben sich viel mit der Geschichte des Marktes beschäftigt und engagieren sich im Heimatverein. Vor allem für Pendler sei die Bahn früher wichtig gewesen, um zur Arbeit nach Augsburg fahren zu können, erzählt Höck. Besonders bis Mitte des Jahrhunderts. "Da gab es noch nicht viele Autos."