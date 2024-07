Warum der Waldkindergarten in Welden bald früher in den Tag startet

Kurz und knapp fiel die Marktratssitzung in Welden vor Kurzem aus. Wie Bürgermeister Stefan Scheider bekanntgab, sollen die Öffnungszeiten im Waldkindergarten im kommenden Kindergartenjahr 2024/2025 für die altersgeöffnete Waldgruppe angepasst werden und um 15 Minuten vorverlegt werden. Dieser Wunsch kam von den Eltern. Die altersgeöffnete Waldgruppe hat nun ab dem 1. September von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Daraus ergibt sich eine geänderte Kernzeit von 8.45 bis 11.15 Uhr. Um früher öffnen zu können, musste in der Sitzung des Marktrates jetzt die entsprechende Satzung geändert werden. Sie tritt im September in Kraft.

In der Gebührensatzung werden in der Tabelle der Buchungszeitkategorien die Uhrzeiten entsprechend um jeweils eine Viertelstunde vorgezogen. Die Gebühren bleiben von dieser Änderung unberührt. Aktuell sei keine Gebührenerhöhung vorgesehen, wie es hieß. Der Marktrat hat die Satzungsänderungen befürwortet.

Marktrat Christopher Huttner legt seine Ämter nieder

Es gibt eine Veränderung im Weldener Marktrat. Christopher Huttner (CSU) legt sein Amt nieder, dafür soll Markus Kapfer (CSU) in den Marktrat nachrücken. Huttner erklärte seine Niederlegung der Marktratsmitgliedschaft ohne Angabe eines wichtigen Grundes. Huttner scheidet somit auch als Mitglied im Grundstücks-, Bau- und Umweltausschuss, im Haupt- und Finanzausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss, in dem er auch den Vorsitz hatte, sowie in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Welden aus. Markus Kapfer wird zur nächsten Sitzung geladen und im Falle der Annahme des Ehrenamtes vereidigt. Im Anschluss wird auch die Besetzung in den Ausschüssen und Verbänden neu bestimmt.