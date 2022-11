Welden

Was für die Jugend im Holzwinkel geboten ist

Eine Halfpipe wie hier im Skatepark Gersthofen wünschen sich auch Jugendliche in Welden. Dort soll das Freizeitgelände erweitert werden.

Plus Die Liste der Wünsche ist lang. Doch einigen Markträten in Welden sind die aktuellen Pläne zu teuer. Welche Angebote schon jetzt umgesetzt werden und was geplant ist.

Von MIchaela Krämer

Neue Angebote für die Jugend im Holzwinkel – das ist das Ziel. Wünsche gibt es viele: Pumptrack, Dirtbike-Track, Halfpipe, Sitzgelegenheiten an der Laugna, üppige Begrünung. Bereits im August hatte der Marktrat in Welden die Erweiterung des Freizeitgeländes auf den Weg gebracht. Doch bei der Kostenfrage gibt es laut Bürgermeister Stefan Scheider noch Klärungsbedarf.

