Welden: 11,7 Millionen Euro für die Erneuerung der Kläranlage

Plus Teurer als zunächst gedacht wird die Modernisierung der Kläranlage in Welden. Baubeginn soll 2025 sein.

Um es gleich vorwegzunehmen: Es wird teuer. Die Kostenschätzung für die Erneuerung der Weldener Kläranlage liegt nach heutigen Erkenntnissen bei 11,7 Millionen Euro brutto. Das ist deutlich höher, als in der Studie vom Oktober 2022. Damals war man noch von 8,5 Millionen Euro ausgegangen. Bürgermeister Stefan Scheider sagt: "Wir werden versuchen, für die Bürgerinnen und Bürger die verträglichste Kostenlösung zu finden".

Viel verändert hat sich seit 2022 an der Vorgehensweise bei der Ertüchtigung der Kläranlage nicht. Tom Schendel vom Ingenieurbüro Steinbacher Consult ging jetzt bei der Gemeinderatssitzung auf die Vorplanung ein. Der Marktgemeinderat hatte sich damals für die Variante "Abwasserreinigung mittels SBR-Verfahren (Sequentielle Biologische Reinigung) und simultaner aerober Schlammstabilisierung" bei einer Ausbaugröße von 6000 Einwohner entschieden. Bestehende Anlagenteile, wie das Regenüberlaufbecken und die beiden großen Becken können weiter genutzt werden. Neu hinzugekommen ist der Vorspeicher, das Maschinenhaus, die beiden SBR-Tanks, Ablaufspeicher, Ausgleichsbehälter, Schlammspeicher, Schlammentwässerung, P-Fällung, Brauchwasserbrunnen sowie die Umgestaltung des Betriebsgebäudes, die der Experte ausführlich erklärte.