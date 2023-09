Welden

vor 18 Min.

Welden begrüßt 44 Gäste aus der Partnerstadt in Tschechien

Plus Weldens Städtepartnerschaft mit Nové Strašecí in Tschechien ist lebendiger denn je. Drei Tage waren Gäste zu Besuch. Bald könnte es einen Schüleraustausch geben.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Es ist schon eine ganz besondere Beziehung zwischen der Marktgemeinde Welden und ihrer Partnerstadt Nové Strašecí. Waltraud und Franz Pfenning, beide im Beirat der Gemeindepartnerschaft, berichten von lebendigen und intensiven Kontakten mit der mittelböhmischen Stadt in Tschechien, die dreimal im Jahr stattfinden. Besonders erfreulich ist, dass sich mittlerweile Vereine schon gegenseitig einladen, ohne dass sich der Beirat einschalten muss. Die Kommunikation sei unter den Freunden kein Problem, sagt Waltraud Pfenning, denn die tschechischen Gäste sprechen Englisch oder Deutsch.

44 Gäste kamen am vergangenen Wochenende nach Welden und waren von der Gastfreundlichkeit überwältigt. Denn so viele Menschen einfach einmal so unterzubringen, ist keine leichte Aufgabe. Betten, Schlafsäcke sowie ein großes Zelt standen bei den Weldener Gastgebern zur Verfügung, die anderen Gäste fühlten sich im Holzwinkelsaal auf den bereitgestellten Gästebetten mit Trennwänden sehr wohl. Für sie standen am Morgen Duschen im Weldener Hallenbad zur Verfügung. Ermöglicht hatte es Hedwig Straub von der Wasserwacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen