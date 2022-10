Welden

Welden eröffnet neues Spieleparadies für die Kleinsten

Die kleine Anna freut sich, dass ihre Oma mit ihr den neuen Abenteuerspielplatz in Welden erkundet.

Plus Klettern, schaukeln und wippen: Der neue Abenteuerspielplatz am Wiesenweg in Welden hat viel zu bieten.

Von Michaela Krämer

Jetzt ist es offiziell: Der Spielbereich des Abenteuerspielplatzes am Wiesenweg ist für Kleinkinder freigegeben. Die ganz Kleinen können hier geschützt unter schattenspendendem, altem Baumbestand ihre ersten Geh- und Kletterversuche machen. Eingebettet ist der Platz in abgerundeten Robinienstämmen, die gleichzeitig als Sitzgelegenheit, als Barriere und zum Balancieren ausgelegt sind. Daneben steht eine Picknickbank. Hier können sich die Erwachsenen unterhalten und haben immer einen Blick auf ihren Nachwuchs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

