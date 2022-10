Welden

Welden investiert rund 8,5 Millionen Euro in die Kläranlage

Die Kläranlage in Welden ist in einem schlechten Zustand und muss dringend saniert werden.

Plus Die Kläranlage in Welden ist in keinem guten Zustand. Große Handlungsspielräume sieht Bürgermeister Scheider nicht mehr. Noch sind nicht alle Kosten ermittelt.

Die Kläranlage Welden ist veraltet, es besteht dringender Handlungsbedarf. Einen ersten Eindruck von der Erneuerung der Kläranlage gab es jetzt in der Sitzung des Weldener Gemeinderates. Vorgestellt wurden drei Varianten zu den Maßnahmen an der Kläranlage durch Tom Schendel, Projektleiter vom Ingenieurbüro Steinbacher Consult. Eine Sanierung ist dringend nötig, denn das Wasserrecht für die Einleitung aus der Kläranlage in die Laugna endet am 31. Dezember 2023. Bis dahin sind einige Maßnahmen nötig.

