Welden

vor 17 Min.

Welden muss den Gürtel enger schnallen

Plus Die Marktgemeinde will in den kommenden Jahren mehrere große Projekte voranbringen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt derzeit bei 636 Euro.

Von Michaela Krämer

Welden muss sparsam wirtschaften. Kämmerer Günther Tauber musste beim Erstellen des Haushalts für das Jahr 2024 zwischen Investitionen und Einsparungen abwägen. Jetzt hat er sein Werk dem Marktrat vorgestellt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet als größte Posten die Abwasserbeseitigung mit der Sanierung und Erneuerung der Kläranlage mit rund zehn Millionen Euro und die Fortführung der Kanalsanierungen in Welden mit rund 1,2 Millionen Euro in den Folgejahren. Im Finanzplan sind bereits entsprechende Einnahmen durch die vorgesehene Erhebung von Verbesserungsbeiträgen eingeplant. An zweiter Stelle folgen die Hochwasserschutzmaßnahme „Laugnatal Süd“ mit rund fünf Millionen Euro und die Erweiterung des Kindergartens St. Thekla mit rund vier Millionen Euro. Für viele der im Investitionsprogramm genannten Maßnahmen ist die Refinanzierung durch Beiträge, staatliche Zuwendungen und Verkaufserlöse berücksichtigt. So auch bei den Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Welden West“, deren Verkaufserlöse mit insgesamt etwa 12,5 Millionen Euro eingestellt sind. Man hofft, dass spätestens mit Beginn des Verkaufs 2025 keine weiteren Kreditaufnahmen über die bisher erteilten Kreditermächtigungen hinaus erforderlich sein werden.

