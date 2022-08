Welden schafft Platz für neuen Wohnraum

Plus Durch einen geänderten Bebauungsplan für den Bereich zwischen der Büschelstraße und der Klostergasse können vier Mehrfamilienhäuser und ein Einfamilienhaus gebaut werden.

Platz für neuen Wohnraum hat der Marktgemeinderat Welden vor Kurzem in seiner Sitzung geschaffen. Vier Mehrfamilienhäuser und ein Einfamilienhaus können nun zwischen der Büschelstraße und der Klostergasse gebaut werden.