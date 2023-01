Welden setzt bei den Plänen zum Freizeitgelände den Rotstift an

Plus Das Freizeitgelände in Welden wird gebaut. Aber mit Abstrichen. Mehr als 340.000 Euro spart die Gemeinde dabei ein. Wo genau gespart wird.

Mit rigorosen Abstrichen bei den Plänen hat der Marktrat Welden die Erweiterung des Freizeitgeländes einstimmig auf den Weg gebracht. So werden Baukosten von rund 300.000 Euro und Baunebenkosten von 37.000 Euro eingespart. Laut Bilanz liegen die Baukosten jetzt bei 487.000 Euro. Nach Abzug des Förderanteils von 70 Prozent beträgt der Eigenanteil des Marktes Welden etwa 146.000 Euro. Hinzu kommen Baunebenkosten von rund 81.000 Euro.