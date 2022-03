Welden sucht erneut nach einem Feuerwehrfahrzeug

Die Gemeinde schreibt das Mehrzweckfahrzeug noch einmal aus. Dafür muss Welden nun auch längere Wartezeiten in Kauf nehmen.

Die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs hat in Welden für Diskussionen gesorgt. In der Gemeinderatssitzung stellte Frank Dorner (FWV) jetzt einen Antrag, das Thema vom nicht öffentlichen Teil der Sitzung in den öffentlichen Teil zu nehmen. In seiner Begründung gab er an, dass er nach der Marktratssitzung verbal "scharf angegriffen" worden sei, weil er angeblich gegen die Anschaffung eines Feuerwehrautos gewesen sei. Das stimmte offenbar gar nicht.

Nun wollte Frank Dorner öffentlich eine Stellungnahme abgeben. Dabei machte er seinem Ärger Luft: "Es ist beschämend für das gesamte Gremium, dass Inhalte aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung, die zuvor unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen wurden, hinausgetragen werden."

Das ausgeschriebene Fahrzeug wurde nicht angeboten

Das eigentliche Problem: Seit längerer Zeit ist das Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr bereits Thema bei den Haushaltsdebatten der Marktgemeinde. Ausgeschrieben wurde das Fahrgestell, die Karosserie sowie die Innenausstattung, aber nicht, welche Herstellermarke es sein soll. Das ausgeschriebene Fahrzeug konnte jedoch nicht angeboten werden, erklärte Bürgermeister Stefan Scheider. Beim nachfolgenden Alternativangebot hatte Frank Dorner eingeräumt, dass das Fahrzeug mängelbehaftet sei, und gefordert, dass die richtige Entscheidung bei der Fahrzuganschaffung getroffen werden solle.

Welden muss eventuell mit längerer Wartezeit rechnen

Eigentlich müsste sich die Marktgemeinde an das Ergebnis der Ausschreibung halten und dieses mängelbehaftete Fahrzeug nehmen, so Scheider. Weil jedoch nicht angeboten wurde, was die Marktgemeinde suchte, wurde beschlossen, das Auto neu auszuschreiben. Das Problem jetzt: Sollte es ein anderer Lieferant werden, müsste Welden mit einer längeren Wartezeit von etwa 15 Monaten rechnen. Da jedoch kein Druck herrscht, wurde einstimmig beschlossen, das Fahrzeug, wie von Dorner befürwortet, erneut auszuschreiben.

