Weldener erfinden mit dem "Duft-Kini" einen nachhaltigen WC-Duftspüler

Plus Ein Ehepaar aus Welden hat eine zündende Idee. Mit ihrem Produkt wollen sie eine nachhaltige Alternative für ein Produkt schaffen, das jeder kennt. Was steckt dahinter?

Ein Ehepaar aus Welden hat etwas erfunden, das eigentlich jeder gebrauchen kann. Mindestens eine Toilette jedenfalls dürfte sich in jedem Haushalt finden. In vielen findet sich unter dem Deckelrand vermutlich ein kleines Plastikteil, dessen Inhalt für angenehmen Duft auf dem stillen Örtchen sorgen soll. Und genau da kommt nun die Erfindung des Start-ups aus Welden ins Spiel.

Irgendwann hatte er von den WC-Duftspülern aus Plastik genug, weil sie nie genau unter den Deckelrand der Toilettenschüssel passen, erzählt Christian Czunya.