Welden

vor 31 Min.

Weldens Kanäle müssen dringend saniert werden

Plus Der Marktrat rechnet mit Kosten von etwa 800.000 Euro im kommenden Jahr. Wo jetzt eine offene Kanalsanierung ansteht.

Von Michaela Krämer

Zahlreiche Kanäle in Welden bereiten dem Markt Probleme. Daraus machte Josef Tremel vom gleichnamigen Ingenieurbüro keinen Hehl, als er jetzt einen Übersichtsplan über das Kanalsanierungskonzept in der Marktgemeinderatssitzung vorstellte. Ein Teil der betreffenden Schadstellen, die das Ingenieurbüro Steinbacher bei der Kanalbefahrung entdeckt hat, ist im baufälligen Regenwasserkanal zu finden, sodass hier dringender Handlungsbedarf aufgrund der Tragfähigkeit besteht. "Ich weiß nicht, wie lange der Kanal noch hält", so Tremel. In den Bereich der offenen Sanierung fallen laut Tremel Teile der Bahnhofstraße, des Neuleblangsteigs, der oberen Bahnhofstraße sowie Abschnitte der Burckhartstraße. Teilweise sind die Halterungen gerissen, sodass hier auch Einsturzgefahr besteht.

