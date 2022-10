Wie Welden Energie einsparen will

Plus Der Gemeinderat hat sich mit verschiedenen Möglichkeiten befasst, den Energieverbrauch zu senken. Auch die Weihnachtsbeleuchtung war dabei ein Thema.

Um den Energieverbrauch zu reduzieren, hat der Markt Welden erste Maßnahmen zur Energieeinsparung getroffen. Wie Bürgermeister Stefan Scheider mitteilte, wurde die öffentliche Beleuchtung optimiert. Die Beleuchtung am Rathaus und auf dem Vorplatz wurde abgeschaltet, auch der Brunnen läuft nicht mehr.